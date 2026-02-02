|
Kameda Seika legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kameda Seika hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 124,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 128,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
