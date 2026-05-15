Kameda Seika öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kameda Seika lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 30,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 33,74 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 389,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kameda Seika ein EPS von 85,66 JPY je Aktie vermeldet.

Kameda Seika hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 138,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 103,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at