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03.08.2026 06:31:29
Kameda Seika präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kameda Seika hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 21,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kameda Seika 115,64 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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