Kamei: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kamei hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 84,65 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kamei 83,31 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 152,26 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 153,77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at