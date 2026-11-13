Kamei stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kamei hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 71,36 JPY. Im Vorjahresviertel waren 59,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 142,56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,44 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at