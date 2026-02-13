Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
13.02.2026 10:00:00
Kamera-Auge statt Sichtkontrolle: Automatische Oberflächenflächeninspektion (AOI) im Karosseriebau
+++ BMW Group Werk Dingolfing restrukturiert für rund zehn Millionen Euro den Finish-Bereich des Karosseriebaus +++ AOI-Technologie auch an unlackierten Karosserien im Einsatz +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.