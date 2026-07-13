Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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13.07.2026 13:19:00
Kamerabrillen: So stellt sich Meta Gesichtserkennung vor
Meta erwägt Gesichtserkennung für seine Smart Glasses. Technikchef Andrew Bosworth gibt erstmals Einblick, wie eine solche Funktion implementiert werden könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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