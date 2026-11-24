Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
24.11.2026 18:14:00
Kamerabrillen: Verbraucherschützer ziehen gegen Meta und Ray-Ban vor Gericht
Der Verbraucherschutzverband geht juristisch gegen Meta und Luxottica vor. Im Fokus stehen die Vermarktung und die Bauweise ihrer Kamerabrillen.
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