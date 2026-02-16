Kamigumi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kamigumi hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 74,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kamigumi 67,50 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 75,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at