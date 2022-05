Kamigumi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kamigumi ließ sich am 16.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kamigumi die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 180,14 JPY gegenüber 152,97 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 261,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 268,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 176,47 JPY und einen Umsatz von 265,85 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at