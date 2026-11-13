Kamigumi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kamigumi hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 75,38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kamigumi 71,77 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kamigumi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 73,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at