Kamigumi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kamigumi hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Kamigumi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,05 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 78,77 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 74,92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kamigumi 72,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at