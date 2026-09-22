Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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22.09.2026 12:27:35
Kampf um 35-Stunden-Woche: Mercedes droht mit Werksschließung
Im Streit zwischen Management und Betriebsrat bei Mercedes droht der Autobauer mit dem Aus für zwei Werke in DeutschlandWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
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12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
21.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Mercedes: Werksschließungen, wenn Kosten nicht sinken (dpa-AFX)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|43,44
|-0,67%