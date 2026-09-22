Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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22.09.2026 12:27:35

Kampf um 35-Stunden-Woche: Mercedes droht mit Werksschließung

Im Streit zwischen Management und Betriebsrat bei Mercedes droht der Autobauer mit dem Aus für zwei Werke in DeutschlandWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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11:58 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,44 -0,67% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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