Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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29.09.2026 17:58:00
Kampf um Abnehmpille - Novo Nordisk schließt Milliarden-Deal mit China
Der dänische Pionier am Markt für die Abnehmspritze kämpft mit einer Wachstumsschwäche und zunehmenden Druck am Markt. Ein 2,6-Milliarden-Dollar-Deal mit China soll den Sektor pushenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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