Kampf um den WM-Titel: BMW Motorrad Motorsport bereit für spannendes Finale der FIM EWC 2023 in Le Castellet.

BMW Motorrad Motorsport fiebert dem spannenden Saisonfinale der FIM EWC entgegen. Beim 24-Stunden-Rennen Bol d’Or in Le Castellet fällt die Entscheidung um den Weltmeistertitel. Das BMW Motorrad World Endurance Team um Werner Daemen reist auf dem dritten Gesamtrang in den Süden Frankreichs und gehört damit zu den Hauptdarstellern im Titelrennen. In der Superstock-Klasse liegt das Tecmas-MRP-BMW Racing Team ebenfalls in aussichtsreicher Position. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel