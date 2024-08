Kampf um Großaufträge: Zukauf soll Rheinmetall das Geschäft mit US-Militär sichern

Das US-Militär sucht einen Nachfolger für den Schützenpanzer Bradley und will zudem 40.000 Lkw kaufen. Für beide Geschäfte bringt sich Rheinmetall in Stellung und hat gute Chancen. Für fast eine Milliarde Dollar baut der Dax-Konzern nun seine Präsenz in den USA aus und kauft einen Zulieferer. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV