Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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17.04.2026 17:47:00
Kampfansage an Starlink: Rheinmetall und OHB bauen deutsches Satellitennetz
Wettbewerbshüter genehmigen das Joint Venture fürs Milliardenprojekt SATCOMBw Stufe 4 – eine Kampfansage an die Vorherrschaft von Airbus und Starlink im All.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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