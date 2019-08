Kampfhubschrauber "Tiger" fliegt wohl wieder nächste Woche

BERLIN (Dow Jones)--Der Flugbetrieb der Kampfhubschrauber des Typs "Tiger" kann voraussichtlich nächste Woche wieder sukzessiv aufgenommen werden. Das teilte die Pressestelle der Bundeswehr mit. Nach einer Warnung des Herstellers Airbus wegen baulicher Mängel der eingesetzten Bolzen hatte die Bundeswehr diese Woche ein Flugverbot für die 53 Kampfhubschrauber verhängt.

Bei einem Treffen einer Expertenrunde aus Vertretern der Bundeswehr und Industrie, der sogenannte Flugsicherheitsausschuss, wurde beschlossen, die bemängelten Bolzen an den sicherheitsrelevanten Stellen im Kampfhubschrauber zu überprüfen und notfalls auszutauschen. Dafür stünden genügend Ersatzbolzen zur Verfügung.

"Die Austauscharbeiten haben bereits begonnen, sodass voraussichtlich in der nächsten Woche der Flugbetrieb mit dem Kampfhubschrauber Tiger sukzessive wiederaufgenommen werden kann", hieß es in der Mitteilung. Von der Sperre betroffen waren die in Fritzlar und im französischen Heeresfliegerausbildungszentrum in Le Luc stationierten Kampfhubschrauber "Tiger".

Die Bundeswehr betonte, dass der sichere Flugbetrieb der Luftfahrzeuge des Heeres zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Weitere baugleiche Bolzen, die nicht an sicherheitsrelevanten Stellen des Kampfhubschraubers Tiger und beim NH90 verbaut sind, würden nach und nach ersetzt.

