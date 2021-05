Kampfjet stürzt in Belarus ab - Zwei Tote

MINSK (dpa-AFX) - Beim Absturz eines Kampfjets in einem Wohngebiet im Südwesten von Belarus (Weißrussland) sind die beiden Piloten ums Leben gekommen. Die Männer hätten am Mittwoch heldenhaft verhindert, dass die Maschine vom Typ Jakowlew Jak-130 Häuser treffe, teilte das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Minsk mit. Sie hatten demnach einen Trainingsflug absolviert, als es aus noch ungeklärter Ursache nahe der Stadt Baranowitschi zu einer technischen Störung gekommen sei. Die Staatsagentur Belta veröffentlichte Fotos, die Trümmerteile direkt neben einem zweistöckigen Wohngebäude zeigten, das beschädigt wurde. Anwohner berichteten demnach von einer Explosion, als der Jet russischer Bauart auf dem Boden aufschlug./cht/DP/fba