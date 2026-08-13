Kamux präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kamux hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kamux in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,2 Millionen EUR im Vergleich zu 205,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at