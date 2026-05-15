Kamux präsentierte Quartalsergebnisse

Kamux hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 232,6 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 205,1 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at