Kamux stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kamux hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Kamux hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kamux in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 232,6 Millionen EUR im Vergleich zu 280,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at