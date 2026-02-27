Kamux: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kamux hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,31 Prozent auf 205,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kamux 236,7 Millionen EUR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kamux im vergangenen Geschäftsjahr 875,90 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kamux 1,01 Milliarden EUR umsetzen können.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,018 EUR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 875,53 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at