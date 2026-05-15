KAN-NANMARU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KAN-NANMARU veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,40 JPY. Im Vorjahresquartal waren -13,430 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KAN-NANMARU im vergangenen Quartal 458,9 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KAN-NANMARU 456,7 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at