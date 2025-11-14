KAN-NANMARU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KAN-NANMARU veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,05 JPY gegenüber -8,540 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 473,6 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 467,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at