26.08.2026 15:01:38

Kanada stellt sich auf zwei Jahre Zollstreit mit USA ein

WINNIPEG (dpa-AFX) - Im eskalierten Handelsstreit mit den USA rechnet Kanada nicht mit einer schnellen Beilegung des Konflikts. "Ich kann Ihnen sagen, dass es in den Gesprächen mit dem Premierminister darum ging, sich auf mehr als zwei Jahre einzustellen und sicherzustellen, dass die Programme, die wir hier für die Wirtschaft haben, eine Brücke über die Trump-Regierung hinaus bilden", sagte der Premierminister der kanadischen Provinz Manitoba, Wab Kinew, über Gespräche mit Regierungschef Mark Carney.

Seit dem Scheitern der Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa Ende vergangener Woche ist der Streit zwischen den Nachbarländern eskaliert. Die USA verhängten am Wochenende Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar (rund 17 Mrd Euro). Kanada kündigte daraufhin Gegenzölle ungefähr im selben Wert an und legte ein milliardenschweres Hilfspaket für betroffene Branchen in Kanada auf.

"Er hat noch zwei Jahre im Amt. Wir sollten darauf vorbereitet sein, uns zwei Jahre lang mit ihm auseinanderzusetzen und dann kehrt hoffentlich die Vernunft nach Amerika zurück", hatte Kinew in einem vorigen Interview gesagt. Irgendwann würden die Amerikaner erkennen, wie sehr diese Präsidentschaft ihre Lebenshaltungskosten belastet, sagte Kinew jetzt./apo/DP/nas

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