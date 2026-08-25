Kanada: Vergeltungszölle gegen USA von bis zu 50 Prozent

OTTAWA (dpa-AFX) - Im Zollkonflikt mit den USA hat Kanada Vergeltungszölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland verhängt. "Mit Wirkung vom 8. September wird Kanada Gegenzölle von bis zu 15, 25 oder 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten von Amerika im Wert von 27,6 Milliarden Dollar erheben", sagte der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne./apo/DP/he