Kanaden öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kanaden hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,81 JPY, nach 39,94 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 36,58 Milliarden JPY gegenüber 27,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at