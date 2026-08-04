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04.08.2026 06:31:29
Kanaden präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kanaden hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 20,51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kanaden 13,99 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 29,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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