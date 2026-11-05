Kanaden präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kanaden lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39,77 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kanaden einen Umsatz von 32,05 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at