06.11.2025 06:31:29
Kanaden stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kanaden gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,77 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,73 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 29,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
