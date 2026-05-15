Kanaden stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kanaden ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kanaden die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 92,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 92,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kanaden im vergangenen Quartal 47,38 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kanaden 46,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 177,94 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kanaden ein Gewinn pro Aktie von 169,31 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 145,61 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 125,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at