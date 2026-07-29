Kanagawa Chuo Kotsu präsentierte Quartalsergebnisse

Kanagawa Chuo Kotsu hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 139,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 124,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at