Kanagawa Chuo Kotsu: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kanagawa Chuo Kotsu hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 95,57 JPY. Im letzten Jahr hatte Kanagawa Chuo Kotsu einen Gewinn von 118,83 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,90 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 29,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at