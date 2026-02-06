|
Kanagawa Chuo Kotsu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kanagawa Chuo Kotsu gab am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 97,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kanagawa Chuo Kotsu ein EPS von 118,59 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Kanagawa Chuo Kotsu im vergangenen Quartal 32,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kanagawa Chuo Kotsu 29,82 Milliarden JPY umsetzen können.
