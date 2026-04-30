Kanagawa Chuo Kotsu: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kanagawa Chuo Kotsu hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 22,80 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -82,070 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,65 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kanagawa Chuo Kotsu einen Umsatz von 29,06 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 294,99 JPY gegenüber 414,28 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 126,77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 118,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at