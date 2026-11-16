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16.11.2026 06:31:29
KANAME KOGYO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KANAME KOGYO stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,01 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat KANAME KOGYO mit einem Umsatz von insgesamt 3,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,59 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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