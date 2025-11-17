KANAME KOGYO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KANAME KOGYO gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 24,01 JPY gegenüber 23,40 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,72 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KANAME KOGYO 3,61 Milliarden JPY umgesetzt.

