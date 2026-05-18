KANAME KOGYO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KANAME KOGYO präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,40 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat KANAME KOGYO im vergangenen Quartal 3,70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KANAME KOGYO 3,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 99,53 JPY gegenüber 95,39 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 14,95 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 14,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at