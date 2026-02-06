Kanamic Network: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kanamic Network hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6,44 JPY gegenüber 4,97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at