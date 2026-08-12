Kanamic Network gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kanamic Network hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,30 JPY gegenüber 5,87 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at