Kanamic Network veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kanamic Network hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,68 JPY, nach 5,96 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,66 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kanamic Network 1,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at