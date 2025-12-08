Kanamoto: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kanamoto hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 107,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kanamoto noch ein Gewinn pro Aktie von 101,02 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kanamoto mit einem Umsatz von insgesamt 54,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,60 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 314,15 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 253,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 213,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at