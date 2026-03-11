Kanamoto legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kanamoto hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 106,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 91,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 53,67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at