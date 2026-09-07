Kanamoto präsentierte Quartalsergebnisse

Kanamoto veröffentlichte am 04.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 91,18 JPY gegenüber 59,36 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Kanamoto im vergangenen Quartal 54,97 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kanamoto 53,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at