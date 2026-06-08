Kanamoto veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kanamoto veröffentlichte am 05.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 94,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 55,72 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,78 Milliarden JPY – ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kanamoto 51,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at