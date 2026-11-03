Kanani Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kanani Industries hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753,5 Millionen INR – ein Plus von 54,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kanani Industries 487,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at