Kanani Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kanani Industries hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR gegenüber -0,010 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61,70 Prozent zurück. Hier wurden 129,1 Millionen INR gegenüber 337,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,130 INR, nach 0,040 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kanani Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at