Kanani Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kanani Industries hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kanani Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 487,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 473,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at