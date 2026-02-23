Kancera Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kancera Registered präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Kancera Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 SEK je Aktie gewesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,390 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kancera Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,390 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at